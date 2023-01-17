Два человека погибли при пожаре в жилом помещении в Салехарде

Тела двух человек обнаружили после пожара в оборудованном под жилое помещение балке в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на 17 января. По предварительной версии, причиной горения стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

На данный момент личности погибших установлены, это женщина 1976 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз.

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погиб малолетний ребенок. Тело малыша нашли в сгоревшем частном доме.