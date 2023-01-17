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Карта спецоперации на Украине 17 января

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 17 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ продолжают наступление на донецком направлении, за сутки уничтожено более 60 военных ВСУ. Потери Украины на краснолиманском направлении составили более 70 военнослужащих и семь транспортных средств. Также российские подразделения за сутки уничтожили до 40 военных ВСУ на южнодонецком направлении. Потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 50 военных.

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Кроме того, в ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. ВС РФ уничтожили гаубицы Krab, М109 «Паладин» и РСЗО «Град» в Харьковской области. Также ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Лимана Первого в Харьковской области.

Как сообщил Конашенков, российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области. Также средства ПВО России за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», сбили ракеты «Точка-У» и HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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