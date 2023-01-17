Жители Иркутска призвали ввести дифтарифы для майнеров

Инициативная группа жителей Иркутска обратилась к президенту Владимиру Путину с письмом о критической ситуации с нелегальными майнерами в регионе и попросила ввести для них дифференцированные тарифы на электроэнергию. Обращение, с которым ознакомилась «Лента.ру», зарегистрировано в приемной главы государства.

В письме говорится, что жители беспокоятся по поводу участившихся аварийных отключений электроэнергии. «Подобные отключения связаны с непрогнозируемой деятельностью нелегальных майнеров, создающих колоссальную нагрузку на электросети», — отмечается в письме профессора кафедры госуправления Байкальского государственного университета Ларисы Соколовой, которое подписали 2 тыс. человек.

По словам Соколовой, «причина, по которой Иркутская область стала центром притяжения не только российских, но уже и китайских майнеров, — низкая стоимость электроэнергии на жилищно-коммунальные услуги». При этом при использовании бытовой электроэнергии не по назначению нагрузка на распределительные сети значительно превышается, происходят аварийные отключения и, как следствие, огромное количество семей остается без света и тепла, пишет профессор.

Она напомнила, что в ноябре прошлого года правительство России приняло постановление, позволяющее регионам устанавливать тарифы исходя из объемов потребления, однако ситуация в Иркутской области так и не изменилась.

Инициативная группа призвала обратить внимание «руководства области на острую проблему воздействия нелегальных майнеров на энергосистему региона и необходимость ее скорейшего решения». «Введение системы дифференцированных тарифов на электроэнергию может стать эффективной возможностью снижения нагрузки на бытовые сети и начать планомерное, поступательное развитие электрических сетей в тех территориях, где электроэнергия сейчас — важнейшее условие жизнеобеспечения людей», — подчеркивается в обращении.