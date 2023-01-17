Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Благодатному в ДНР

Мирный житель погиб при обстреле украинских войск села Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) обстреляли Благодатное, погиб мужчина», — говорится в Telegram-канале штаба.

В этот же день украинские войска обстреляли гостиницу в Волновахе в ДНР. По данным МЧС республики, в здании в это время находились восемь человек, семь из которых вышли самостоятельно. Из-под завала было извлечено тело одного человека.

Днем ранее боевики нанесли удар по трехэтажному зданию, расположенному в Калининском районе Донецка. Сообщалось о пяти погибших. Спасатели продолжают разбор завалов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения региона.

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