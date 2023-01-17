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Эндокринолог заявила об отсутствии «полезных» видов сахара

Эндокринолог Садовская заявила об отсутствии «полезных» видов сахара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Такого вида сахара, который был бы полезнее других, не существует в природе. Об этом 17 января рассказала эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Виктория Садовская.

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«Разные виды сахара — рафинированный, тростниковый, в виде сиропов — в итоге всё равно превращаются в обычную глюкозу. Поэтому выделить наиболее «полезный» среди всех этих вариантов нельзя, так как сахар остается сахаром и сохраняет свои свойства», — сказала она «Газете.Ru».

Эксперт напомнила, что обилие сладкого в рационе человека ведет в конечном счете к набору жировой массы, а также грозит развитием сахарного диабета.

«Лишний вес приводит к инсулинорезистентности, то есть нечувствительности организма к своему собственному гормону инсулину. Инсулин должен поддерживать уровень сахара в норме, а при избыточной массе тела делать это ему всё труднее. В итоге глюкозы в крови становится слишком много и развивается сахарный диабет второго типа», — предупредила Садовская.

По ее словам, отказ от сахара поможет снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний и в целом благотворно скажется на состоянии организма.

«Вкусовые сосочки на языке обновляются и начинают ощущать вкус «природных» сахаров из фруктов и овощей более ярким. Уменьшается риск развития кариеса, ведь зубные бактерии питаются именно глюкозой. Уменьшаются отеки, так как избыток быстрых углеводов задерживает лишнюю жидкость», — указала специалист.

Также отказ от сладостей позволит снизить нагрузку на поджелудочную железу. Это приведет к тому, что глюкоза будет лучше выводиться из организма.

Ранее, 15 января, врач-терапевт Наталья Сычева рассказала, что употребление некоторых кофейных коктейлей может навредить печени. Она объяснила, что кофе защищает печень от вредных воздействий, но если добавлять его в алкоголь и часто пить такой напиток, это может привести к развитию токсического гепатита.

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