Две дорожные развязки реконструируют во Владивостоке в 2023 году

Во Владивостоке в 2023 году планируется начать реконструкцию и строительство дорожных объектов в пяти проблемных точках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна из самых проблемных развязок города расположена на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Проект ее реконструкции уже разработан, он предусматривает работы только на первом уровне. Будут изменены конфигурация перекрестка и схема движения, появятся тротуары, пешеходные переходы и островки безопасности, пишет ИА PrimaMedia.

Движение в районе развязки будет регулироваться комплексом умных светофоров. Если сейчас в часы пик загрузка перекрестка достигает 93%, то после обновления показатель должен составить 65–75%.

Также планируется реконструировать транспортно-пересадочный узел в районе остановки «Семеновская площадь», развязку на Фирсова, дороги в районе пересечения улиц Анны Щетининой, Бородинской, Выселковой и Днепровской.

Кроме того, начнется строительство дороги, которая соединит улицу Нейбута и объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл, уточняет РИА «Восток-Медиа». На 2023-й запланирован первый этап работ, в дальнейшем на участке намерены построить три магистрали. Внутри микрорайона Зеленый появится сеть связующих дорог.