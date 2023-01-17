Врач рассказала о симптомах аллергии на холод

Аллергию на холод иногда можно спутать с контактной крапивницей, однако симптомы холодовой аллергии достаточно яркие и однозначные. Об этом 17 января рассказала заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

«Человек надевает на морозе шерстяные варежки, а у него аллергия на шерсть — соответственно, возникает зуд, покраснения», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Однако у аллергии на холод очень четкие проявления и они возникают вне зависимости от того, какая одежда на человеке.

«На открытых частях тела — руках, лице — <...> волдыри, красные пятна. Зашел в теплое помещение — и вскоре всеё прошло», — добавила Нуртазина.

Аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD Светлана Билибина 8 января также отметила, что холодовая аллергия характеризуется появлением зуда, жжения, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отеки кожи и подкожной клетчатки.

В ноябре 2022 года доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказал, что при переохлаждении снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, а это повышает риск заболеть ОРВИ.