В Минобороны заявили о ликвидации более 50 военных ВСУ на купянском направлении
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении превысили 50 военных. Об этом во вторник, 17 января, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он пояснил, что ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
«Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа», — сказал Конашенков.
Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области уничтожена группа украинских диверсантов.
Также на краснолиманском направлении было уничтожено свыше 70 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении. Помимо живой силы украинские войска потеряли на этом направлении две боевые бронированные машины и три автомобиля.
14 января ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области. Кроме того, на купянском направлении ударами Воздушно-космических сил (ВКС) и артиллерии РФ удалось поразить силы 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны Украины.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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