Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении превысили 50 военных. Об этом во вторник, 17 января, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

«Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа», — сказал Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области уничтожена группа украинских диверсантов.

Также на краснолиманском направлении было уничтожено свыше 70 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении. Помимо живой силы украинские войска потеряли на этом направлении две боевые бронированные машины и три автомобиля.

14 января ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области. Кроме того, на купянском направлении ударами Воздушно-космических сил (ВКС) и артиллерии РФ удалось поразить силы 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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