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Правозащитник оценил инициативу Минюста об изменении условий содержания в СИЗО

Правозащитник Мельников высоко оценил предложение Минюста изменить условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подготовленный Минюстом законопроект о смягчении некоторых норм содержания подследственных и заключенных пойдет на пользу большинству отбывающих наказание граждан. Такое мнение в беседе с «Известиями» 17 января выразил вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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«В целом я оцениваю инициативу положительно. Предложения Министерства юстиции пойдут на пользу большинству заключенных. В частности, если говорить о хоть и незначительном увеличении площади приходящейся в исправительных центрах на одного осужденного на принудительные работы. То же самое можно сказать про увеличение возраста детей и размера денежных средств, которые осужденные могут тратить на продукты питания и предметы первой необходимости», — указал он.

Эксперт также посчитал правильной инициативу о применении электронных средств слежения в местах содержания под стражей. По словам Мельникова, некоторые из заключенных потенциально могут представлять опасность, поэтому такая мера может положительно сказаться на вопросах обеспечения безопасности на местах.

«Однако остается вопрос, кто будет следить за исполнением этих норм. На данный момент, по моему мнению, общественные наблюдательные комиссии (ОНК) частично зависимы от региональных ФСИН. В результате списки формируются после консультации с правоохранительными органами, то есть независимого контроля как такового нет», — отметил собеседник «Известий».

При этом он указал, что данная инициатива не является срочной, поскольку есть куда более важные и оперативные задачи.

«На данный момент нужно менять нормативы в следственных изоляторах. В частности, СанПиНы по площадям на одного арестанта и следить за их исполнением. Это то, что требуется на данный момент», —считает Мельников.

О соответствующем законопроекте стало известно 17 января. Минюст предлагает внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», целью которого является гуманизация уголовно-исполнительной политики.

В частности, документом предлагается разрешить использование электронной аппаратуры для надзора в следственных изоляторах (СИЗО). Среди других мер ведомство намерено увеличить размер денежных средств, которые заключенные могут тратить на продукты и предметы первой необходимости, а также прибавить норму площади, полагающуюся на одного человека, отбывающего срок в тюрьме. Также предлагается повысить возраст ребенка, который может находиться вместе с матерью в исправительном учреждении, с трех до четырех лет.

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