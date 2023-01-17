Путин подписал указ о спецрежиме для компаний с «недружественными» совладельцами
Президент России Владимир Путин 17 января подписал указ о спецрежиме принятия решений крупными компаниями с «недружественными» совладельцами, устранившимися от управления.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет-портале, ряд российских компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» государств при принятии корпоративных решений.
Вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин 9 января указал, что сложившаяся в России ситуация после ухода некоторых иностранных компаний создает уникальные возможности для российского бизнеса.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также упомянул, что российский бизнес «проворно занимает» пустые ниши, которые образовались на рынке после ухода зарубежных игроков.
Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на российском рынке осталось 75,9% иностранных компаний.
В декабре 2022 года преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из России компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет.
С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.