Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Саратовом
В Лысогорском районе Саратовской области произошло крупное ДТП со смертельным исходом. При столкновении минивэна и грузовика погиб один человек и четверо получили ранения.
Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на СУ СКР по региону, авария случилась на трассе Р-22 «Каспий». На дороге недалеко от поселка Лысые Горы столкнулись КамАЗ и Hyundai. В результате женщина, пассажир иномарки, погибла, водитель автомобиля и остальные три пассажира получили травмы.
Агентство уточняет, что 27-летний водитель, управляя микроавтобусом, совершил встречное касательное столкновение с грузовиком. Водитель КамАЗа при этом не пострадал.
Следователи проводят проверку по факту случившегося. Ход и итоги процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура.
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