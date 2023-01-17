Дело по факту незаконного отстрела двух изюбрей возбудили в Приамурье
В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного отстрела двух изюбрей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Факт браконьерства был выявлен 4 января на территории Тындинского округа. По данным ведомства, двое жителей Благовещенска и трое жителей Сковородинского района отправились на охоту на автомобиле, оборудованном будкой с отоплением для длительного нахождения в тайге. Они отстрелили двух изюбрей, разделали туши и попытались их вывезти.
Охотинспекторы заметили автомобиль на старой дороге и решили его остановить, но водитель проигнорировал требования. В районе села Уркан, после погони по пересеченной местности, браконьеров удалось остановить, уточняет Амурская Служба Новостей. При досмотре грузовика нарушители предприняли еще одну попытку скрыться, едва не задавив одного из инспекторов.
В ходе досмотра в машине было обнаружено оружие и две туши изюбрей. Разрешения на охоту у мужчин не оказалось.
Размер причиненного ущерба составил 420 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.