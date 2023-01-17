Лавинную опасность объявили на «Козьей тропе» в Хибинах

В Мурманской области в Хибинах объявили лавинную опасность в лавинном очаге «Козья тропа». Предупреждение действует с 6:50 17 января. Лавина может самопроизвольно сойти из-за того, что снежный покров в этом районе закреплен слабо.

В ГУ МЧС по региону особо отмели, что обрушение лавин возможно при незначительной дополнительной нагрузке. Поэтому нахождение людей и техники в опасных зонах, обозначенных аншлагами «Стой! Лавинная опасность!», категорически запрещено.

Местным жителям и туристам не рекомендовано посещать необорудованные склоны. В случае похода на горнолыжную трассу необходимо уточнить информацию о безопасности нахождения в этом районе.

Ранее в Хибинах была объявлена четвертая степень опасности, отмечает ИА «Би-порт».