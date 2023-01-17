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МИД Испании заявил об отсутствии планов передать Украине танки Leopard

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Правительство Испании не планирует передавать Украине танки Leopard. Об этом 17 января заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

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«Эта возможность не рассматривается на данный момент, но Испания на каждом этапе украинской войны делает то, что считает лучшим, чтобы помочь украинцам защитить свой суверенитет и территорию, а также как можно быстрее установить мир», — сказал он во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Альбарес также сообщил, что в ближайшие дни состоится встреча министров обороны стран Евросоюза, на которой будут приняты решения по Украине.

В этом месяце вопрос поставок танков Киеву обсуждался в Великобритании, Германии и других странах. Так, 11 января, сообщалось, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, однако для этого стране необходимо получить разрешение от Германии, которое Берлин пока не дает. По данным британской газеты The Guardian, в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования могут «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

Позднее, 17 января, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию, когда участники ВЭФ в Давосе обсуждают поставку танков Украине. Он указал, что раньше в Давосе обсуждали экономику, и назвал хорошим фактором то, что на форуме отсутствуют представители российского и китайского бизнеса.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. В этом году он проходит под девизом «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Согласно оценкам организаторов, ВЭФ посетит рекордное число участников — более 2,7 тыс. человек. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в текущем году.

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