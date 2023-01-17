МИД Испании заявил об отсутствии планов передать Украине танки Leopard

Правительство Испании не планирует передавать Украине танки Leopard. Об этом 17 января заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

«Эта возможность не рассматривается на данный момент, но Испания на каждом этапе украинской войны делает то, что считает лучшим, чтобы помочь украинцам защитить свой суверенитет и территорию, а также как можно быстрее установить мир», — сказал он во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Альбарес также сообщил, что в ближайшие дни состоится встреча министров обороны стран Евросоюза, на которой будут приняты решения по Украине.

В этом месяце вопрос поставок танков Киеву обсуждался в Великобритании, Германии и других странах. Так, 11 января, сообщалось, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, однако для этого стране необходимо получить разрешение от Германии, которое Берлин пока не дает. По данным британской газеты The Guardian, в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования могут «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

Позднее, 17 января, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию, когда участники ВЭФ в Давосе обсуждают поставку танков Украине. Он указал, что раньше в Давосе обсуждали экономику, и назвал хорошим фактором то, что на форуме отсутствуют представители российского и китайского бизнеса.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. В этом году он проходит под девизом «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Согласно оценкам организаторов, ВЭФ посетит рекордное число участников — более 2,7 тыс. человек. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в текущем году.