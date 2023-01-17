В США спрогнозировали последствия вмешательства в украинский кризис

Вмешательство США в кризис на Украине обернется многолетним конфликтом между Западом и Россией. Такие последствия предрек 17 января американский эксперт Тед Галлен Карпентер в статье для портала 19fortyfive.

По его словам, Соединенные Штаты не способны принять, по их мнению, «несовершенную модель мира», в которой они не являются его лидерами.

Обозреватель напомнил, что у страны уже есть длинный список государств, вторжение в дела которых привело к необратимым последствиям: Кувейт, Сомали, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и теперь — Украина.

«Лидеры США должны усвоить, что часто разумнее принять несовершенную, даже неприятную ситуацию, чтобы избежать катастрофы. К сожалению, большинство членов внешнеполитического истеблишмента не проявляют никаких признаков усвоения уроков из предыдущих ошибок», — пишет в статье Карпентер.

По его мнению, для США гораздо более достойно было бы сделать самим первый шаг и признать то, что высокомерная настойчивость Вашингтона в расширении НАТО до границ России попирала основные интересы безопасности РФ.

Карпентер заявил, что, «вместо того чтобы смириться с таким неприятным, но всеё же терпимым исходом», Вашингтон продолжает использовать Киев как пешку в опосредованной войне НАТО против Москвы.

Накануне, 16 января, представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн в статье для издания Global Times отметил, поставки западных вооружений на Украину не способствуют скорейшему разрешению кризиса. Позиция НАТО также уводит стороны всё дальше и дальше от стола переговоров, указал он.

Днем ранее обозреватель Global Times Карлос Мартинес заявил, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с Украиной против России еще до начала спецоперации и заранее начал предоставлять Киеву огромное количество вооружения и саботировать любые попытки установить продуктивный диалог с Москвой.

10 января российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обучение украинских боевиков работе с комплексами Patriot является очередным подтверждением де-факто участия США в украинском конфликте. Таким образом, подлинная цель американской администрации сводится к нанесению максимального урона России руками украинцев, отметил он.

США и союзники начали оказывать активную военную помощь Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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