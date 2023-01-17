Четверо танцоров погибли в крупном ДТП на трассе «Кола» в Карелии
В крупном ДТП на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии погибли четверо танцоров. Легковой автомобиль Skoda Octavia вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Все, кто находился в легковушке, погибли.
Как сообщает ИА «Карелinform», жертвами катастрофы стали известные танцоры Виктория Лещева, Василий Соловьев, Данила Корсаков и Артем Калганов. Трое преподавали в клубе в Санкт-Петербурге, а один — в московской танцевальной школе.
Авария произошла еще 10 января, однако ее подробности появились только сейчас. С Викторией Лещевой и Данилой Корсаковым простились 15 января в Петербурге, с Артемом Калгановым — 16 января в Москве. Василия Соловьева похоронят на Камчатке, откуда он родом.
Ранее, 12 января, сообщалось о ДТП в Лахденпохском районе, унесшем жизнь известной российской спортсменки, чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой.