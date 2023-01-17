Ребенок погиб в результате пожара в Нижегородской области
Уголовное дело возбудили по факту пожара в Нижегородской области, в результате которого погиб ребенок. Площадь возгорания составила 183 кв. м.
Пожар произошел в деревне Блудово Сокольского округа вечером 16 января. К моменту прибытия пожарных огонь охватил все здание. В тушении участвовали десять человек и четыре единицы техники.
В сгоревшем доме было обнаружено тело малолетнего ребенка, пишет ИА «НьюсНН». 64-летняя женщина была госпитализирована с ожогами.
Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По факту пожара проводится проверка.
16 января в Башкирии двое детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме. Горело помещение на первом этаже. 15 жильцов сумели эвакуироваться самостоятельно.