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Линникова рассказала о попытке поговорить с украинкой на «Мисс Вселенная»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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«Мисс Россия–2022» Анна Линникова 17 января рассказала об отношении к ней со стороны других участниц на конкурсе «Мисс Вселенная». В частности, представительница Украины Виктория Апанасенко публично сторонилась россиянки.

«Девушки с украинскими корнями сторонились меня <...> пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», — приводит слова Линниковой Starhit.

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Ранее Апанасенко призывала бойкотировать участие России в конкурсе.

14 января представительница США Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная». Линниковой не удалось попасть в топ-16 моделей в борьбе за корону.

При этом политолог Дмитрий Солонников заявил «Известиям», что главная цель участия в конкурсе «Мисс Вселенная» заключается в демонстрации статуса Украины как главной страны славянского мира при поддержке Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Модный обозреватель и PR-менеджер из Милана Екатерина Лавровская в беседе с «Известиями» указала, что конкурс «Мисс Вселенная» — не о творчестве, а о социополитических амбициях.

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