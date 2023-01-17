Линникова рассказала о попытке поговорить с украинкой на «Мисс Вселенная»
«Мисс Россия–2022» Анна Линникова 17 января рассказала об отношении к ней со стороны других участниц на конкурсе «Мисс Вселенная». В частности, представительница Украины Виктория Апанасенко публично сторонилась россиянки.
«Девушки с украинскими корнями сторонились меня <...> пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», — приводит слова Линниковой Starhit.
Ранее Апанасенко призывала бойкотировать участие России в конкурсе.
14 января представительница США Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная». Линниковой не удалось попасть в топ-16 моделей в борьбе за корону.
При этом политолог Дмитрий Солонников заявил «Известиям», что главная цель участия в конкурсе «Мисс Вселенная» заключается в демонстрации статуса Украины как главной страны славянского мира при поддержке Вашингтона, Лондона и Брюсселя.
Модный обозреватель и PR-менеджер из Милана Екатерина Лавровская в беседе с «Известиями» указала, что конкурс «Мисс Вселенная» — не о творчестве, а о социополитических амбициях.