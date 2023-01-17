Места для крещенских купаний подготовили в Тамбовской области

В городе Рассказово Тамбовской области обустраивают места крещенских купаний. Они располагаются на традиционном месте — на реке Лесной Тамбов на территории микрорайона Чибизовка.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», специалисты отдела ГО и ЧС оборудовали купели поручнями и лестницами, чтобы обеспечить безопасность купающихся во время спуска к воде. Медики и спасатели также будут дежурить в процессе омовений.

ГУ МЧС по Московской области во вторник, 17 января, выступило с предупреждением о том, что купаться на Крещение можно только в специально оборудованных для этого местах. В Подмосковье в этом году оборудовано 225 мест для крещенских купаний, из них 64 — на открытых водоемах, 53 — на прудах и 108 — в купелях.