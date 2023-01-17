Прохождение игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» займет до 70 часов

За три с половиной недели до официального релиза игры Hogwarts Legacy, созданной по мотивам кинофраншизы «Гарри Поттер», в Сеть утекли данные о времени прохождения новинки, локациях и общей карте. Об этом 17 января пишет издание Dexerto.

Так, судя по опубликованным кадрам, игроки смогут побывать в Косом Переулке, а также пройти несколько миссий в украшенной к Рождеству Англии. Пользователи отметили, что атмосфера праздника в этих сценах передана лучше, чем в оригинальном фильме.

Также утверждается, что на прохождение основной сюжетной линии уйдет примерно 35 часов, а со всеми второстепенными миссиями — около 70 часов.

Основная линия же будет зависеть от выбранного факультета — некоторые игроки смогут посетить Азкабан, поймать феникса, решить около сотни загадок Мерлина, полетать на метле и пройти эксклюзивную для PS5 миссию.

Игра будет доступна с 10 февраля на ПК, Xbox Series и PS5. С 4 апреля она выйдет на платформах Xbox One и PS4. При этом обладатели Nintendo Switch смогут оценить проект лишь в конце июля.

Накануне также стало известно, что в игре можно будет создать сразу четырех персонажей. Так, возможность иметь в запасе разных героев даст игрокам шанс оценить все локации игры.

12 января студия Portkey Games опубликовала финальные системные требования для Hogwarts Legacy. Игра будет занимать 85 ГБ на компьютерах, поэтому для запуска потребуется достаточно мощный ПК.

Так, для игры на минимальных настройках нужны процессор Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400, операционная система не ниже Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ).

В конце декабря прошлого года сообщалось, что по результатам голосования в официальном блоге PlayStation Hogwarts Legacy стала самой ожидаемой игрой 2023 года.