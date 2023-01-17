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Гололедицу и сильный ветер спрогнозировали в Ростовской области

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МЧС предупредило жителей Ростовской области об усилении ветра до конца суток. На дорогах возможна гололедица.

По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 17 м/с. Об этом сообщает RostovGazeta. Из-за порывов ветра вероятны падение аварийных деревьев, повреждение рекламных баннеров и неустойчивых конструкций.

Вместе с ветром в регионе ожидается снег с дождем. Водителей просят не выполнять резкие маневры и не превышать разрешенную скорость.

Ранее синоптики предупредили о сильных морозах в нескольких регионах России в феврале. Температура понизится в Поволжье, Черноземье и на юге России.

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