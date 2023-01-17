Гололедицу и сильный ветер спрогнозировали в Ростовской области
МЧС предупредило жителей Ростовской области об усилении ветра до конца суток. На дорогах возможна гололедица.
По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 17 м/с. Об этом сообщает RostovGazeta. Из-за порывов ветра вероятны падение аварийных деревьев, повреждение рекламных баннеров и неустойчивых конструкций.
Вместе с ветром в регионе ожидается снег с дождем. Водителей просят не выполнять резкие маневры и не превышать разрешенную скорость.
Ранее синоптики предупредили о сильных морозах в нескольких регионах России в феврале. Температура понизится в Поволжье, Черноземье и на юге России.