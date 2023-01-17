В Кремле отказались комментировать слухи о приказе освободить Донбасс до марта
В Кремле не комментируют слухи о якобы данном приказе командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не мог бы прокомментировать и не имею ни малейшего желания», — ответил он на вопрос во время брифинга.
Накануне представитель пресс-службы главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что президент России Владимир Путин якобы поставил перед Герасимовым задачу освободить Донбасс до марта и сформировать «зону безопасности».
Ранее, 11 января, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции. Как пояснили в Минобороны России, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что назначение Герасимова серьезно повышает статус специальной военной операции.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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