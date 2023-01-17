Во Франции объяснили отказ принимать от Москвы плату за русское кладбище
Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа 17 января заявила, что отказалась принимать от России плату за места на русском кладбище из-за «исключительного международного контекста».
В мэрии заявили, что ситуация поменялась из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине.
«Что касается выплат на 2022 год, исключительный международный контекст вынудил нас временно отложить их», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе мэрии Сент-Женевьев-де-Буа.
На кладбище находятся могилы писателя Ивана Бунина, артиста балета Рудольфа Нуреева и поэтессы Зинаиды Гиппиус. В 2005 году Москва взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, где похоронены люди, у которых нет родственников.
Посольство России во Франции заявило, что считает категорически неприемлемым то, что политические игры в контексте украинского кризиса ставят под угрозу сохранность могил умерших россиян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что отказ Франции сотрудничать с Российской Федерацией по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа является позором вопиющей бесчеловечной безнравственности.
Посол России во Франции Алексей Мешков в беседе с «Известиями» призвал мэрию города пересмотреть свое решение и «вернуть весь этот вопрос в нормальное русло».