Возможности для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области исчерпаны. Об этом во вторник, 17 января, «Известиям» сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что украинские военные начали возводить фортификационную линию в Запорожской области.

«Они перебросили, видно, силы на донецкое направление, в район Артемовска, Соледара. Оголили во многом херсонское и запорожское направления и стали окапываться. Но одно дело — восемь лет заниматься созданием укрепрайонов, как в Авдеевке или том же Соледаре, и другое дело — сейчас», — сказал Дандыкин.

Эксперт назвал это запоздалым решением. Он подчеркнул, что у ВСУ нет возможности наступать даже батальонно-тактическими группами.

«В последнее время у них даже танки не участвуют. Каких-то активных действий на запорожском направлении с их стороны ожидать не стоит», — заключил собеседник «Известий».

Также в 16 января командир танковой роты ВС РФ заявил, что настроение украинских военных в целом плачевное, они начинают сдаваться на запорожском направлении.

Тогда же Рогов рассказал, что киевское руководство отвело часть войск с запорожского направления, перебросив их на восточное направление. Он уточнил, что здесь остались элитные части ВСУ, «иностранный легион», отряды национальной гвардии и территориальной обороны.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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