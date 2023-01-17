В Совбезе назвали позором обсуждение на ВЭФ поставок танков для Украины

Ситуацию, когда участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обсуждают поставку танков Украине, иначе как позором назвать нельзя. Об этом во вторник, 17 января, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На Давосском форуме обсуждают поставку танков на Украину. Там эта польская Дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев указал, что раньше в Давосе обсуждали экономику, и назвал хорошим фактором то, что на форуме отсутствуют представители российского и китайского бизнеса.

В этом месяце вопрос поставок танков Киеву обсуждался в Великобритании, Германии и других странах. Так, 11 января сообщалось, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, однако для этого стране необходимо получить разрешение от Германии, которое Берлин пока не дает. По данным британской газеты The Guardian, в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. В этом году он проходит под девизом «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Согласно оценкам организаторов, ВЭФ посетит рекордное число участников — более 2,7 тыс. человек. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в текущем году.

Ранее, в мае 2022 года, президент Сербии Александр Вучич выступил с критикой ВЭФ, заявив, что форум перестал быть местом дискуссий, где обсуждаются разные мнения, и превратился в рупор Запада.