В Непале после авиакатастрофы проверили на неисправность все самолеты ATR 72
Все пассажирские самолеты ATR 72 в Непале прошли техническую проверку после крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Покхаре, неисправностей не обнаружено. Об этом сообщило во вторник, 17 января, Управление гражданской авиации Непала.
«Все самолеты ATR 42 и ATR 72 прошли тщательную проверку, никаких технических неисправностей в самолетах обнаружено не было», — приводит заявление портал Nepal News.
В ведомстве заверили, что регулярный осмотр и предполетный досмотр любого воздушного судна проводятся в соответствии со стандартами и рекомендациями Международной организации гражданской авиации и стандартами производителя самолетов.
Накануне, 16 января, сообщалось, что эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) примут участие в расследовании причин и обстоятельств падения лайнера в Непале.
Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в ходе беседы с «Известиями» допустил, что причиной крушения могли стать технические неполадки или неправильная работа какой-либо системы самолета.
Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.
Известно, что спасатели обнаружили черные ящики. Внутри оказались диктофон кабины пилотов и бортовой самописец.
Позднее власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник стал государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.