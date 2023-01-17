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Глава СКР потребовал найти виновных в гибели пенсионерки в Новосибирске

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Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился установить и привлечь к ответственности виновных в падении на тротуаре и последующей гибели пожилой женщины в Новосибирске. С подобной просьбой к нему обратился сын погибшей. Его мать поскользнулась во дворе дома в апреле 2021 года. Вскоре после этого она умерла.

По словам новосибирца, которые приводит VN.ru, женщина упала на пешеходной дорожке по пути в поликлинику. Сразу после этого инцидента сотрудники УК начали посыпать дорожку песком. Последовательность событий была установлена при помощи камер наружного наблюдения.

Пенсионерку после падения госпитализировали, в больнице она скончалась. Однако по результатам процессуальной проверки в возбуждении дела было отказано.

Лишь в январе 2023 года было возбуждено дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». И.о. главы СУ СКР по Новосибирской области Антону Бадулину поручено доложить о расследовании в вышестоящую инстанцию.

Ранее глава СКР взял под контроль расследование уголовного дела о пожаре в селе Белоусовка Омской области, в котором погибли 40-летняя женщина и трое ее детей.

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