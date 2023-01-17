Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция

Президент России Владимир Путин во вторник, 17 января, проводит совещание по экономическим вопросам. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как заявил ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ожидается, что глава государства озвучит свою оценку текущего уровня развития российской экономики по итогам 2022 года и поделится видением основных перспектив.

В совещании также участвуют глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов.