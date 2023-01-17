Citroen представила модель на электротяге eC3

Компания Citroen представила для рынка Индии новый электромобиль еC3, выполненный на базе бензиновой версии машины. Паспортная дальность хода машины на одной зарядке составляет 320 км по индийскому циклу ARAI, сообщило 16 января издание «Авторевю».

У переднеприводного электромобиля электродвигатель мощностью всего 57 л.с. (крутящий момент 143 Нм). Для машины предусмотрены режимы работы Standard и Eco. Тяговая батарея емкостью 29,2 кВт/ч расположена под полом салона, там установлен литий-железо-фосфатный аккумулятор китайской фирмы Svolt, у которого нет системы терморегуляции и который охлаждается только естественным путем.

Паспортная дальность хода на одной зарядке — 320 км по индийскому циклу ARAI. Зарядка батареи с 10 до 80% занимает почти час. Максимальная скорость хетчбэка составляет 107 км/ч, а время разгона с места до 60 км/ч составляет 6,8 с.

По кузову и интерьеру новый Citroen eC3 максимально унифицирован с бензиновым авто. Эксперты отметили, что у электрокара даже сохранился люк горловины бензобака в левом заднем крыле, хотя его пришлось заглушить, так как зарядный разъем расположен под лючком в переднем правом крыле. Единственное отличие в салоне — миниатюрный селектор трансмиссии вместо рычага коробки передач.

В Индии продажи электромобилей Citroen eC3 начнутся в феврале текущего года. На местном рынке новинка будет конкурировать с электрокаром индийского производства Tata Tiago EV, у которого примерно такие же технические характеристики.

13 января компания «Моторинвест» объявила результаты продаж бренда по итогам IV квартала 2022 года. В РФ было приобретено 452 электромобиля, а большинство сделок состоялось при поддержке программы государственного субсидирования Минпромторга. На данный момент завод производит в Липецкой области две модели электромобилей: седан Evolute i-PRO и кроссовер i-JOY. В 2023 году компания представит на рынке три новые модели. Во II квартале 2023 года предприятие планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-JET, электроминивэна Evolute i-VAN и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшее время.