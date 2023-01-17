В Удмуртии за неделю выявили 94 случая свиного гриппа

За минувшую неделю у 94 жителей Удмуртии диагностировали свиной грипп. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на информацию Роспотребнадзора республики.

Всего выявлено свыше 13,4 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Грипп подтвердился у 363 человек. Зарегистрировано 248 случаев гриппа А и 115 случаев гриппа В. Грипп А (H1N1) диагностирован у 94 человек.

В период с 2 по 8 января выявлено десять случаев свиного гриппа.

В Оренбургской области за неделю зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ, при этом эпидемический порог превышен на 59,7%.