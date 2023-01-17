В России появился кроссовер Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки

На российском авторынке появился кроссовер Volkswagen Jetta VS5, сделанный для китайского рынка. Автомобиль в комплектации Agressive предлагают в РФ за почти 2,4 млн рублей, рассказал 17 января портал Autonews.

В России авто появилось по системе параллельного импорта.

Под маркой Jetta концерн Volkswagen предлагает в Китае автомобили, близкие по конструкции к европейским моделям Skoda и SEAT. Так модель VS5 представляет из себя копию кроссовера Skoda Karoq. Принципиальным отличием Jetta VS5 от Skoda Karoq является наличие у китайского варианта классического гидромеханического шестиступенчатого автомата, в то время кроссовер чешского бренда комплектуют восьмиступенчатым роботом.

Автомобиль Jetta VS5 выпускают на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

13 января стало известно, что одна из крупных российских дилерских сетей стала предлагать отечественным автомобилистам большой кроссовер Volkswagen Talagon. Машина доступна в комплектации Base стоимостью 5 290 000 рублей. Полноприводный кроссовер, производство которого налажено в Китае на заводе FAW-Volkswagen, предлагается только с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 220 л.с. Двигатель работает с семиступенчатым роботом DSG. Машина была впервые представлена в Китае в апреле 2021 года и попадает в РФ по системе параллельного импорта.