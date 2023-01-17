Песков назвал полезным диалог Нарышкина и Бернса

В Кремле не исключают возможной новой встречи главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, но дата пока неизвестна. Об этом рассказал журналистам 17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исключить ее (встречу Нарышкина и Бернса — Ред.), действительно, нельзя и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно», — сказал он.

Кроме того, Песков переадресовал в СВР вопрос о том, обсуждается ли с европейскими коллегами ситуация, связанная с Украиной.

Ранее, 30 ноября, Нарышкин подтвердил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и темы вокруг Украины.

До этого, 14 ноября, представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки уточнил, что директор СВР России и глава ЦРУ США обсуждали в Анкаре управление рисками для стратегической стабильности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 ноября отмечала, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно. По ее словам, Москва всё так же открыта к диалогу.