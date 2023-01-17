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Песков отметил высокую динамику роста товарооборота России и Китая

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 17 января, отметил высокую динамику роста товарооборота России и Китая. По его словам, Москва намерена развивать сотрудничество с Пекином.

«Динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия и сотрудничества тоже постоянно множится. Китай — наш большой союзник и торгово-экономический партнер, мы будем развивать сотрудничество», — сказал он журналистам.

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Песков добавил, что Москва рассчитывает на скорое достижение товарооборота с КНР в $250 млрд. По его мнению, такой показатель абсолютно реалистичен.

При этом пресс-секретарь президента РФ пояснил, что конкретных дат для этого не может быть установлено.

13 января в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 29,3%. В 2022 году показатель составил рекордные $190,7 млрд.

Ранее, 30 декабря, российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что, невзирая на геополитические сложности, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По его словам, поставки энергоносителей вышли на беспрецедентные объемы, совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов активно развивается. Кроме того, по итогам года Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай нефти, подчеркнул Путин.

31 декабря Си Цзиньпин в рамках направленного Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов и дальше поддерживать тесные контакты с ним в 2023 году.

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