Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин и его туркменистанский коллега Сердар Бердымухамедов обсудили по телефону вопросы сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

Ранее, в ноябре, Путин заявил, что межгосударственные связи России и Туркменистана «развиваются очень активно». Глава государства отметил, что с приходом нового президента Сердара Бердымухамедова, одержавшего победу на выборах в марте 2022 года, их динамика не снижается. Тогда же Путин добавил, что с новым президентом у него сложились хорошие отношения.

До этого, встречаясь с Сердаром Бердымухамедовым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, Путин указал, что стратегическое партнерство России и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.

В июне прошлого года Путин и Бердымухамедов подписали декларацию об углублении партнерства двух стран. В документе, в частности, указывалось, что России и Туркменистан намерены углублять сотрудничество в разработке нефтегазовых месторождений, а также увеличить двусторонние и транзитные перевозки.