Летевший из Подмосковья в Киргизию самолет вынужденно приземлился в Оренбурге
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Раменского (Московская область) в город Ош (Киргизия), минувшей ночью совершил вынужденную посадку в Оренбурге. Как сообщили 17 января в пресс-службе аэропорта, посадка произошла из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.
«На рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшем по маршруту Раменское — Ош, пассажирке потребовалась медицинская помощь. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Женщина была доставлена в одну из городских больниц. После этого самолет в 05:13 (03:13 мск) вылетел в пункт назначения.
Ранее, 12 января, «Известиям» подтвердили в «Аэрофлоте», что самолет, выполнявший рейс SU271 Бангкок — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самарканда в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки. После посадки воздушного судна женщина была передана медицинским работникам.
Днем ранее сообщалось, что Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета Як-40, летевшего рейсом Санкт-Петербург — Котлас, в Вологде из-за трещины в стекле. Ведомство планирует изучить все обстоятельства случившегося.