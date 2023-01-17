Случай туберкулеза выявили в школе в Екатеринбурге

Случай туберкулеза выявили в одной из школ Екатеринбурга. На территории учреждения проведена обработка.

По данным Роспотребнадзора, случай туберкулеза был выявлен в конце декабря. Специалисты начали эпидемиологическое расследование. Школе выдано предписание о проведении дополнительных мероприятий, в том числе дезинфекции и осмотра детей. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Обработку в учреждении провели в декабре и январе. Специалисты напомнили, что защититься от туберкулеза можно с помощью вакцинации, которую проходят в детском возрасте. Взрослым рекомендовано два раза в год проходить флюорографию.

В 2022 году в Московской области показатель смертности от туберкулеза снизился на 14%.