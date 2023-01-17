Рогов: украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области

Украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне на временно оккупированной части региона, сообщил 17 января «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если буквально еще до недавних пор противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась», — сказал он.

По словам Рогова, теперь украинские военные готовятся к обороне и в срочном порядке начали возводить укрепрайоны и строить фортификационные сооружения. Он подчеркнул, что такого не было начиная с весны прошлого года.

16 января Рогов рассказал, что киевское руководство отвело часть войск с запорожского направления, перебросив их на восточное направление. Он уточнил, что здесь остались элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), «иностранный легион», отряды национальной гвардии и территориальной обороны.

В тот же день стало известно, что российские танкисты ликвидировали опорный пункт националистов Украины в Запорожской области.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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