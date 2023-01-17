Автодилеры спрогнозировали падение рынка в РФ на 40% в I квартале 2023 года

Отечественные дилеры полагают, что падение российского авторынка в I квартале 2023 года составит 40%, сообщили 17 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Падение продаж в I квартале предварительно составит более 40%, то есть, исходя из актуальной ситуации, рынок будет менее 150 тыс. Сильнее всех просядет январь: в прошлом было более 90 тыс., сейчас можно ожидать в два раза меньше», — сообщило «РИА Новости» со ссылкой на РОАД.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 2022 год завершился падением российского авторынка на 58,8%, до 687 370 реализованных автомобилей. При этом в организации отметили, что в наступившем 2023 году ожидают небольшого роста продаж, который может достигнуть 12%.

По предварительным оценкам АЕБ, в 2023 году россияне купят около 770 тыс. новых автомобилей.

9 декабря стало известно, что в РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский, так как доля продаж марок из Китая в ближайшие годы может достигнуть 70%. В ассоциации уточнили, что пока рынок новых автомобилей в РФ состоит на 69% из российских авто и только на 31% из китайских машин. В РОАД полагают, что риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется еще и из-за того, что покинувшие РФ автобренды из Европы, Америки и Азии пока не планируют своего официального возвращения в Россию.