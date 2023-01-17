В Омске отказались от крещенских купелей из-за рыхлого льда

Крещенские купели не будут организованы на территории Омска из-за рыхлого льда. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на управление МЧС.

Спасатели отмечают, что из-за потепления структура льда не подходит для организации массовых купаний. В черте Омска прорубей не будет, в районах Омской области количество купелей будет сокращено.

«Часть купелей, которые были заявлены, мы после обследования будем закрывать, потому что это будет опасно для населения. Выход на водоемы с большой вероятностью будет сопровождаться провалом под лед», — цитирует ИА «Омскрегион» начальника главного управления МЧС региона Владислава Колодинского.

Ранее сообщалось, что купель на традиционном месте не будут организовывать в Асбесте (Свердловская область). Причиной стало понижение уровня воды в Черемшанском пруду.