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Пушилин: железнодорожная станция Соль у Соледара перешла под контроль российских военных

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Железнодорожная станция Соль, которая находится в районе Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), перешла под полный контроль военных России. Об этом заявил 17 января врио главы республики Денис Пушилин.

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«Станция Соль уже тоже находится под контролем», — сообщил Пушилин телеканалу «Россия 24».

Известно, что Соль контролируют военные группы ЧВК «Вагнер», которую возглавляет российский предприниматель Евгений Пригожин.

Ранее во вторник врио главы ДНР также сообщил, что все высотные дома в городе Марьинка в ДНР уже зачищены и контролируются российскими силами. В связи с этим есть основания полагать, что в скором времени этот населенный пункт будет освобожден от войск Украины, отметил он.

Кроме того, штаб территориальной обороны ДНР подтвердил освобождение Соледара российскими силами. До этого, 15 января, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали потерю Соледара. В частности, об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

В этот же день сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

До этого, 11 января, сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Подгорное в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут), расположенный к югу от Соледара в ДНР.

Как отмечал Пушилин, российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе. Он заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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