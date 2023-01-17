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Эксперт объяснил сокращение населения Китая на 850 тыс. человек

Эксперт Портяков объяснил сокращение населения Китая на 850 тыс. человек впервые за 60 лет
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Фото: Global Look Press/Xu Bingjie
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В последнее десятилетие ежегодный темп прироста населения Китая (0,53%) был самым низким с начала 1960-х годов, и уже с 2018 года кривая рождаемости в КНР уверенно поползла вниз. Об этом 17 января «Известиям» сообщил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

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Ранее China News со ссылкой на доклад Государственного статистического управления КНР сообщило, что численность населения Китая в 2022 году уменьшилась на 850 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, это снижение стало первым за 60 лет.

Портяков отметил, что поднятию рождаемости не помогла отмена политики «одна семья — один ребенок».

«После десятилетий существования политики «одна семья — один ребенок» с 2016 года всем семьям в стране официально разрешили заводить двоих детей, а впоследствии дали добро и на трех детей. Но, вопреки расчетам, эти меры не сработали: большинство семей, даже получив право на второго и третьего ребенка, предпочли ограничиться одним отпрыском», — сказал он.

Эксперт сообщил, что в СМИ и соцсетях для такой тенденции даже придумали термин «синдром панды», подразумевая, что китаянки рожают так же редко, как и бамбуковые медведи.

«Разумеется, основным в нежелании рожать больше стал финансовый фактор, а также отсутствие внятных долгосрочных программ, например недорогой, а еще лучше бесплатной системы ухода за детьми, налоговых льгот и лучших возможностей для декретного отпуска на пару с гибкими условиями работы», — сказал он.

По словам Портякова, снижение рождаемости в Китае уже обернулось проблемой старения населения и чревато снижением численности трудоспособного населения.

«Это грозит государству быстрым увеличением социальных расходов и создает угрозу для долговременного экономического развития и конкурентоспособности Китая. Неудивительно, что в Китае не первый год говорят о необходимости повышать пенсионный возраст, тем более что в XXI веке китайцы стали жить в среднем почти на 10 лет дольше», — заключил он.

Как сообщает China News, к концу 2022 года население Китая составило 1 411 750 000 человек, оно сократилось на 850 тыс. по сравнению с концом 2021 года. В течение прошлого года в стране родились 9,56 млн детей и умерли 10,41 млн жителей.

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