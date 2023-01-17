Никита Кучеров был признан третьей звездой в регулярном чемпионате

Российский нападающий Никита Кучеров был признан третьей звездой игровой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Хоккеист набрал семь очков в трех матчах и помог Tampa Bay победить команды Columbus, Vancouver и St. Louis. Кучеров — первый из россиян, кто набрал 60 очков в текущем сезоне в регулярном чемпионате, передает телеканал «Известия». Ранее Кучеров поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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