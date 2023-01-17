Россияне выбрали главную автомобильную премьеру 2022 года

Эксперты «Авто.ру» подвели итоги всероссийской онлайн-премии «Параллельная новинка года». Лидером стал новый Range Rover — ему отдал свой голос почти каждый пятый россиянин, сообщила 17 января пресс-служба ресурса.

Организаторы учли изменившийся российский рынок новых авто, поэтому кандидатами были иномарки, ввезенные в РФ по параллельному импорту. В голосовании приняли участие 134 тыс. пользователей «Авто.ру».

Главной новинкой 2022 года стал Range Rover (20%). Эта же модель забрала победу в номинации «Вседорожная новинка года». Второе место занял еще один внедорожник, Lexus LX (13,6%). Третье место — у кроссовера Kia Sportage (12,8%). Титул «Электрическая новинка года» завоевал BMW iX (10,1%).

Всего в списке автомобилей-номинантов было 11 новинок, среди которых Mercedes-Benz EQS, Nissan Pathfinder, Voyah Dreamer, Hyundai Staria, Mitsubishi Outlander, Voyah Free и другие.

«Несмотря на все популярные стереотипы про машины Land Rover, автомобили этого бренда второй раз за три года становятся главными новинками России. В 2020-м победил Defender, а в 2022-м — Range Rover последнего поколения. BMW iX повторил лучший результат для электрокаров. Если учесть, что в 2022-м мы собрали рекордное количество голосов, то iX можно назвать самым популярным электрокаром в истории нашей премии», — прокомментировал результаты исполнительный продюсер премии «Новинка года», редактор журнала «Авто.ру» Александр Мирошкин.

«Параллельную новинку 2022 года» также выбирали российские автоблогеры и журналисты. В голосовании приняли участие 29 экспертов. По их версии главной премьерой 2022 года стал китайский электрокроссовер Voyah Freе. Второе место занял Nissan Pathfinder, а третье разделили минивэны Voyah Dreamer и Hyundai Staria.



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