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Россияне выбрали главную автомобильную премьеру 2022 года

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Фото: auto.ru
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Эксперты «Авто.ру» подвели итоги всероссийской онлайн-премии «Параллельная новинка года». Лидером стал новый Range Rover — ему отдал свой голос почти каждый пятый россиянин, сообщила 17 января пресс-служба ресурса.

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Организаторы учли изменившийся российский рынок новых авто, поэтому кандидатами были иномарки, ввезенные в РФ по параллельному импорту. В голосовании приняли участие 134 тыс. пользователей «Авто.ру».

Главной новинкой 2022 года стал Range Rover (20%). Эта же модель забрала победу в номинации «Вседорожная новинка года». Второе место занял еще один внедорожник, Lexus LX (13,6%). Третье место — у кроссовера Kia Sportage (12,8%). Титул «Электрическая новинка года» завоевал BMW iX (10,1%).

Всего в списке автомобилей-номинантов было 11 новинок, среди которых Mercedes-Benz EQS, Nissan Pathfinder, Voyah Dreamer, Hyundai Staria, Mitsubishi Outlander, Voyah Free и другие.

«Несмотря на все популярные стереотипы про машины Land Rover, автомобили этого бренда второй раз за три года становятся главными новинками России. В 2020-м победил Defender, а в 2022-м — Range Rover последнего поколения. BMW iX повторил лучший результат для электрокаров. Если учесть, что в 2022-м мы собрали рекордное количество голосов, то iX можно назвать самым популярным электрокаром в истории нашей премии», — прокомментировал результаты исполнительный продюсер премии «Новинка года», редактор журнала «Авто.ру» Александр Мирошкин.

«Параллельную новинку 2022 года» также выбирали российские автоблогеры и журналисты. В голосовании приняли участие 29 экспертов. По их версии главной премьерой 2022 года стал китайский электрокроссовер Voyah Freе. Второе место занял Nissan Pathfinder, а третье разделили минивэны Voyah Dreamer и Hyundai Staria.

13 января стало известно, что электрический Jeep Avenger стал европейским автомобилем 2023 года, после того как он получил наибольшее количество голосов жюри конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2022), состоящего из 57 журналистов, которые представляют 22 европейские страны. Электромобиль одержал победу с 328 очками. Volkswagen ID.Buzz занял второе место, а Nissan Ariya оказался на третьей ступеньке подиума. Эксперты отметили. что Jeep впервые получил в Европе престижную награду.

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