Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые за 60 лет. Об этом во вторник, 17 января, сообщает China News со ссылкой на доклад государственного статистического управления КНР.

Так, к концу 2022 года население КНР составило 1,411750 млрд человек, что меньше на 850 тыс. человек по сравнению с показателем прошлого года.

Отмечается, что в течение года в стране родились 9,56 млн детей и умерли 10,41 млн жителей. При этом уровень урбанизации продолжает расти. Так, в 2022 году в городах проживало 920,71 млн человек, в сельской местности — 491 млн человек.

В ноябре председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что во всем мире сейчас наблюдается процесс под названием «демографическая зима», связанный с падением рождаемости.

15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что население Земли достигло 8 млрд человек. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, это повод «восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни». По данным организации, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050-м.