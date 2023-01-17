Число погибших при детонации гранаты под Белгородом возросло до семи

В Белгородской области число погибших в результате взрыва гранаты возросло до семи человек. Об этом сообщил 17 января источник «Известий».

Инцидент произошел ранее, 14 января. Тогда стало известно, что военнослужащие получили ранения при взрыве гранаты в расположении в хуторе Тоненькое Корочанского района Белгородской области.

Предварительно известно, что при взрыве погибли три человека и 10 пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ЧП военные следователи возбудили уголовное дело. Как сообщил корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин, въезд в хутор сразу же был оцеплен.