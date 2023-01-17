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Министр обороны Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал с инспекцией в штабе группировки войск «Восток», работающих в зоне военной спецоперации России по защите Донбасса. Как сообщили 17 января в ведомстве, министр заслушал доклад о текущей обстановке и действиях войск от командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

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Отмечается, что особое внимание Шойгу обратил на создание условий для безопасного размещения военных в полевых условиях (в частности, строительства укреплений), а также на организацию обеспечения войск и работу медицинских и тыловых подразделений.

Закончив инспекцию, глава военного ведомства вручил государственные награды отличившимся в ходе СВО военнослужащим, поблагодарив их за героизм.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — приводятся слова Шойгу в Telegram-канале Минобороны.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что глава Минобороны отметил важность работы парламентской координационной группы по вопросам спецоперации по защите Донбасса, заявив, что она требует постоянного длительного внимания ее участников. Группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

До этого, 27 декабря, Шойгу проводя итоговое по результатам работы в 2022 году селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России (ВС РФ), подчеркнул, что перед Минобороны РФ поставлены задачи на ближайшее время. Он также добавил, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ, а также на повышение их боевых возможностей.

Ранее, 22 декабря, министр обороны РФ проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации. Шойгу проверил условия размещения и обогрева личного состава, а также пообщался на передовой с российскими бойцами. По завершении поездки министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о начале СВО было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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