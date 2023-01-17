Лихача задержали после погони со стрельбой на МКАД

В Москве задержали водителя автомобиля Lada, который пытался скрыться от правоохранителей. По информации «Известий», в ночь на 17 января водитель проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке.

Лихач направился в сторону центра Москвы, за ним погнались два патрульных автомобиля, с одним из которых водитель столкнулся в ходе погони.

Чтобы остановить правонарушителя, полицейские открыли стрельбу. Три колеса авто удалось пробить, и машина остановилась.

Водителя задержали. Транспортным средством управлял 29-летний безработный, который взял авто у матери. Ранее он был лишен водительских прав.

Ранее, 31 декабря, участник ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге открыл огонь по своему оппоненту. Мужчина был задержан правоохранительными органами.