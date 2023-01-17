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Синоптики пообещали петербуржцам мокрый снег во вторник

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Во вторник, 17 января, жителей Санкт-Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода, к вечеру местами прогнозируется мокрый снег. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу погодного центра «Фобос».

«Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует небольшой, промежуточный гребень антициклона, — говорится в сообщении.

Также к вечеру на дорогах может образоваться гололед. Термометры покажут от 0 до +2 градусов.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за аномально теплой погоды для этого времени года из-под земли стали пробиваться цветы.

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