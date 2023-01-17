Реклама
Прямой эфир
Общество
Юморист Дроботенко обратился к медикам из-за плохого самочувствия
Армия
Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области
Общество
МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
Мир
Американский актер Джереми Реннер может остаться без ноги
Спорт
На трибуны Australian Open запретили приносить флаг России
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян
Происшествия
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Сюжет:

В Запорожской области найден тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами

0
Фото: Telegram
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лесу Мелитопольского района Запорожской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами и 9 кг тротила. Об этом сообщили 17 января в ГУВД по Запорожской области.

Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период
Жители новых регионов получат прописку, российские автомобильные номера и многое другое

Схрон удалось найти благодаря полученной оперативной информации. Для этого была проведена совместная работа сотрудников кинологической службы полиции с использованием служебной собаки и сотрудников Росгвардии.

Боеприпасы были закопаны в лесном массиве в окрестностях поселка Новое. Все они изъяты для уничтожения.

«Из тайника правоохранители извлекли девять противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, три механических запала, 9 кг тротила», — указано в сообщении в Telegram-канале ГУВД.

Ранее, 14 января, сообщалось, что полиция обнаружила два тайника с патронами и гранатами в Херсонской области в заброшенном доме села Червоное. Правоохранители изъяли 307 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1, гранату РГД-5, запал УЗРГМ, гранату РГД-2Б и шесть взрывателей.

До этого, 29 декабря, российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Помимо самодельного взрывного устройства, в тайнике была обнаружена также военная форма для проникновения на объекты на территории России.

23 декабря сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили два схрона украинских диверсантов в разрушенном здании школы в ЛНР. В нем хранились 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023