В Запорожской области найден тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами

В лесу Мелитопольского района Запорожской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами и 9 кг тротила. Об этом сообщили 17 января в ГУВД по Запорожской области.

Схрон удалось найти благодаря полученной оперативной информации. Для этого была проведена совместная работа сотрудников кинологической службы полиции с использованием служебной собаки и сотрудников Росгвардии.

Боеприпасы были закопаны в лесном массиве в окрестностях поселка Новое. Все они изъяты для уничтожения.

«Из тайника правоохранители извлекли девять противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, три механических запала, 9 кг тротила», — указано в сообщении в Telegram-канале ГУВД.

Ранее, 14 января, сообщалось, что полиция обнаружила два тайника с патронами и гранатами в Херсонской области в заброшенном доме села Червоное. Правоохранители изъяли 307 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1, гранату РГД-5, запал УЗРГМ, гранату РГД-2Б и шесть взрывателей.

До этого, 29 декабря, российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Помимо самодельного взрывного устройства, в тайнике была обнаружена также военная форма для проникновения на объекты на территории России.

23 декабря сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили два схрона украинских диверсантов в разрушенном здании школы в ЛНР. В нем хранились 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда.

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