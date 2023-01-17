В Приморье к Крещению оборудуют порядка 20 купелей

В Приморье в этом году для крещенских купаний оборудуют порядка 20 купелей. Об этом пишет zr.media.

Три купели будут находиться на территории столицы региона — во Владивостоке. Окунуться в прорубь можно будет на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря на острове Русский, на территории пляжа «Юбилейный», а также в зоне яхт-клуба «Тихий океан» на улице Батарейной, 3.

При этом синоптики прогнозируют, что на Крещение во Владивостоке ожидаются до –15 градусов и усиление ветра.

В регионе купели каждый год обустраивают на озерах в Надеждинском районе и Спасске-Дальнем, на реке Большой Уссурке и реке Арсеньевке, на прудах в Артеме и Кононенковском водохранилище, отмечается в материале.

Безопасность желающих искупаться будут обеспечивать сотрудники полиции и МЧС. Также возле купелей будут дежурить медики.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде на Крещение (19 января) в Москве. По ее словам, Крещение в столице будет самым теплым за последние 15 лет.